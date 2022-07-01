Новая концепция Альянса: Огрызко считает, что рано говорить о кардинальных изменениях в НАТО

Июль, 01 в 0:38

Министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко считает, что говорить о кардинальных изменениях в системе НАТО все же преждевременно.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, по меньшей мере, последние 20 лет Украина пыталась донести до НАТО и ЕС то, какой страной на самом деле является Россия, но нам не верили. В НАТО считали, что Украина слишком предвзято относится к РФ и поэтому на наши оговорки не стоит обращать внимание.

Сейчас смотрят

— Но после всех ужасов, которые Россия принесла миру, в НАТО решили поменять отношение к РФ. Теперь НАТО признает Россию своей наиболее серьезной угрозой, — подчеркнул Владимир Огрызко.

По словам министра, было бы хорошо, если бы в НАТО изменили принцип принятия решений, потому что “те троянские кони, которые Россия завела в НАТО, будут тормозить этот процесс”.

— Несмотря на правильные стратегические выводы, до нового НАТО, мне кажется, еще достаточно далеко, — заметил бывший министр иностранных дел Украины.

Что касается обещаний стран-членов Альянса предоставлять Украине больше летального оружия, Владимир Огрызко сказал, что это очень хорошо, это то, чего ВСУ очень ждут.

По его словам, очень хорошо, что страны НАТО ясно понимают потребности Украины.