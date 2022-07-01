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Новая концепция Альянса: Огрызко считает, что рано говорить о кардинальных изменениях в НАТО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Володимир Огризко
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко считает, что говорить о кардинальных изменениях в системе НАТО все же преждевременно.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, по меньшей мере, последние 20 лет Украина пыталась донести до НАТО и ЕС то, какой страной на самом деле является Россия, но нам не верили. В НАТО считали, что Украина слишком предвзято относится к РФ и поэтому на наши оговорки не стоит обращать внимание.

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— Но после всех ужасов, которые Россия принесла миру, в НАТО решили поменять отношение к РФ. Теперь НАТО признает Россию своей наиболее серьезной угрозой, — подчеркнул Владимир Огрызко.

По словам министра, было бы хорошо, если бы в НАТО изменили принцип принятия решений, потому что “те троянские кони, которые Россия завела в НАТО, будут тормозить этот процесс”.

— Несмотря на правильные стратегические выводы, до нового НАТО, мне кажется, еще достаточно далеко, — заметил бывший министр иностранных дел Украины.

Что касается обещаний стран-членов Альянса предоставлять Украине больше летального оружия, Владимир Огрызко сказал, что это очень хорошо, это то, чего ВСУ очень ждут.

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По его словам, очень хорошо, что страны НАТО ясно понимают потребности Украины.

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