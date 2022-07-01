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Факты / Мир / Мировые новости

Орбан планирует радикально повысить обороноспособность Венгрии

Илья Нежигай, редактор ленты
Орбан планирует радикально повысить обороноспособность Венгрии
Фото: Depositphotos

Венгрия намерена ускорить программу развития обороны.

Об этом в пятницу, 1 июля, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире Государственного радио.

– Мы должны радикально повысить нашу обороноспособность, – сказал Орбан, которого цитирует Reuters.

Он отметил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее, однако подчеркнул, что в качестве союзника НАТО его страна должна оставаться в стороне от войны.

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Виктор Орбан, который в апреле был переизбран на четвертый срок со значительным преимуществом, заявил, что Венгрия не готова даже вести переговоры о возможном эмбарго ЕС или ограничении на импорт российского газа, поскольку это подорвет венгерскую экономику.

— Нужны не санкции, а немедленное прекращение огня и мирные переговоры, — сказал он, добавив, что мир также необходим для сдерживания того, что он назвал “военной инфляцией”.

Инфляция в Венгрии достигает двузначных цифр, несмотря на ограничение цен на топливо, счета за электроэнергию и основные продукты питания.

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Источник: Reuters
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