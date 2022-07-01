Июль, 01 в 0:43

Освобождение украинскими защитниками острова Змеиный от российских войск – это выдающееся достижение, убеждены международные экспорты. Этот остров имеет огромное стратегическое значение для экспорта украинского зерна и будущего хода полномасштабной войны.

Американский аналитик Мэйсон Кларк из Института исследования войны считает, что это чрезвычайная стратегическая и моральная победа ВСУ, а поражение России будет мотивировать украинцев на победу над российской агрессией.

Однако несмотря на деоккупацию острова и увеличение шансов Украины на экспорт зерна, российские войска до сих пор блокируют украинские порты для поставки продовольствия в другие страны.

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– Россия не сняла блокаду. А Черноморский флот РФ и противокорабельные системы наземного базирования в Крыму и Херсонской области все еще могут угрожать направляющимся в Одессу кораблям, — считает Кларк.

Профессор Стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса Филлипс О’Брайен считает, что битва за остров Змеиный демонстрирует закономерность этой войны. Если российские войска не могут ударить огнем из артиллерии, тогда им трудно добиться успехов. По его мнению, украинцы имеют преимущество в любом задании, где необходима гибкость ума.