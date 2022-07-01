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Украине необходимо вооружение стран НАТО и больше дальнобойной артиллерии — Резников

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Резніков з Томасом Ерндлем
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве с группой немецких депутатов от фракции ХДС/ХСС во главе с и. о. руководителя комитета Бундестага по иностранным делам Томасом Эрндлем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Глава оборонного ведомства поблагодарил немецких парламентариев за оказание помощи и поддержку народу Украины.

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Отмечается, что от Германии и Нидерландов наше государство получило САУ PzH-2000.

Также Германия предоставила Украине противотанковые комплексы, переносные ЗРК, автомобильную технику, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты военнослужащих.

Резников проинформировал делегацию из Германии о текущей ситуации на поле боя и подчеркнул, что международная военная техническая помощь постепенно способствует изменению хода боевых действий. Он отметил, что Украине необходимо вооружение стран НАТО, более дальнобойной артиллерии, чтобы сохранить жизни украинских воинов на поле боя и защитить мирное население.

— После встреч в формате Рамштайн имел предметные разговоры с моим коллегой – министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Мы говорили о получении необходимого оружия для ВСУ. У нас есть определенный прогресс, – сказал министр.

В то же время он констатировал, что в рамках двустороннего сотрудничества Киев заинтересован в ускорении поставок вооружения и военной техники из Германии. Он добавил, что “это укрепило бы наши Силы обороны”.

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Источник: Минобороны
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