Украине необходимо вооружение стран НАТО и больше дальнобойной артиллерии — Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве с группой немецких депутатов от фракции ХДС/ХСС во главе с и. о. руководителя комитета Бундестага по иностранным делам Томасом Эрндлем.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Глава оборонного ведомства поблагодарил немецких парламентариев за оказание помощи и поддержку народу Украины.
Отмечается, что от Германии и Нидерландов наше государство получило САУ PzH-2000.
Также Германия предоставила Украине противотанковые комплексы, переносные ЗРК, автомобильную технику, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты военнослужащих.
Резников проинформировал делегацию из Германии о текущей ситуации на поле боя и подчеркнул, что международная военная техническая помощь постепенно способствует изменению хода боевых действий. Он отметил, что Украине необходимо вооружение стран НАТО, более дальнобойной артиллерии, чтобы сохранить жизни украинских воинов на поле боя и защитить мирное население.
— После встреч в формате Рамштайн имел предметные разговоры с моим коллегой – министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Мы говорили о получении необходимого оружия для ВСУ. У нас есть определенный прогресс, – сказал министр.
В то же время он констатировал, что в рамках двустороннего сотрудничества Киев заинтересован в ускорении поставок вооружения и военной техники из Германии. Он добавил, что “это укрепило бы наши Силы обороны”.