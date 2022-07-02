Июль, 02 в 14:20

За последнюю неделю цены на бензин в Польше уменьшились, однако дизельное топливо стоит немного дороже. Стоимость автогаза почти неизменна, отмечают как поляки, так и украинцы.

По актуальным данным, средняя цена на бензин А-95 составляет 7,73 злотых за литр (около 56,43 грн по курсу Нацбанка Украины на 2 июля года). А за бензин А-98 придется отдать чуть больше – 8,28 злотых за литр (ориентировочно 60,44 грн).

Цены на дизельное топливо (ON) выросли – теперь за литр нужно заплатить 7,94 злотых за литр (57,96 грн). А премиальный дизель по состоянию на начало июля стоит дешевле — средняя цена держится на уровне 7,88 злотых за литр (57,52 грн).

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Стоимость автогаза (LPG) в Польше почти неизменна. Необходимо заплатить ориентировочно 3,46 злотых (около 25,26 грн), чтобы заправить машину одним литром газа.

К тому же цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Польше колеблются в зависимости от воеводства. Например, одно из самых дорогих – Лодзинское и Люблинское воеводства.