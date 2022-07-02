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Терпи, моя красавица: глава МИД Латвии высмеял Захарову из-за украинского борща

Юля Захарченко, редактор ленты
Терпи, моя красавица: глава МИД Латвии высмеял Захарову из-за украинского борща
Фото: Depositphotos

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич высмеял заявления представительницы МИД РФ Марии Захаровой, критиковавшей признание украинского борща нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

Он процитировал слова президента России Владимира Путина перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, — написал министр иностранных дел Латвии.

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Недавно российские пропагандисты, в частности представительница МИД РФ Мария Захарова, которой не понравилось решение ЮНЕСКО, начала возмущаться в публичном пространстве.

Реакция украинцев в социальных сетях на признание борща наследием ЮНЕСКО была однозначной – стоило принять соответствующее решение раньше.

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