Июль, 02 в 15:36

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич высмеял заявления представительницы МИД РФ Марии Захаровой, критиковавшей признание украинского борща нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

Он процитировал слова президента России Владимира Путина перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

— Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, — написал министр иностранных дел Латвии.

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Недавно российские пропагандисты, в частности представительница МИД РФ Мария Захарова, которой не понравилось решение ЮНЕСКО, начала возмущаться в публичном пространстве.

Реакция украинцев в социальных сетях на признание борща наследием ЮНЕСКО была однозначной – стоило принять соответствующее решение раньше.