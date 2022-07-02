В Италии остановили три тягача с гаубицами Panzerhaubitze 2000 для Украины
В Италии не пропустили три тягача с гаубицами Panzerhaubitze 2000, которые должны были доставить в Германию, а уже оттуда в Украину.
Об этом пишет итальянское издание Il Mattino.
Гаубицы вывозили с военной базы в Персано. Тягачи с техникой остановила дорожная полиция Неаполя.
Причиной остановки стало то, что тягачи и полуприцепы частных компаний не имели регистрационного удостоверения, а срок плановой технической проверки истек.
Кроме того, один из водителей не имел права управлять таким транспортным средством.
Три боевые машины были отправлены обратно на базу Персано, ожидая повторной перевозки.
Всего в колонне было пять боевых гаубиц. Две другие машины, прошедшие проверку, продолжили путь в Болонью, откуда через Германию прибудут в Украину.
В Генштабе Италии отметили, что гаубицы направлялись на учения в Германию.
Ранее сообщалось, что Германия и Нидерланды хотят поставить Украине еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000.