Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

В Италии остановили три тягача с гаубицами Panzerhaubitze 2000 для Украины

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Италии остановили три тягача с гаубицами Panzerhaubitze 2000 для Украины
Фото: Getty Images

В Италии не пропустили три тягача с гаубицами Panzerhaubitze 2000, которые должны были доставить в Германию, а уже оттуда в Украину.

Об этом пишет итальянское издание Il Mattino.

Гаубицы вывозили с военной базы в Персано. Тягачи с техникой остановила дорожная полиция Неаполя.

Сейчас смотрят

Причиной остановки стало то, что тягачи и полуприцепы частных компаний не имели регистрационного удостоверения, а срок плановой технической проверки истек.

Кроме того, один из водителей не имел права управлять таким транспортным средством.

Три боевые машины были отправлены обратно на базу Персано, ожидая повторной перевозки.

Читайте
Украина получит от Германии новейшее ПВО, которого еще нет даже в Бундесвере – посол

Всего в колонне было пять боевых гаубиц. Две другие машины, прошедшие проверку, продолжили путь в Болонью, откуда через Германию прибудут в Украину.

В Генштабе Италии отметили, что гаубицы направлялись на учения в Германию.

Ранее сообщалось, что Германия и Нидерланды хотят поставить Украине еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка