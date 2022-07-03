Июль, 03 в 11:40

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отказался от планов ограничить автономию региона Каракалпакстан. Это произошло после массовых протестов.

Ситуация изменилась после того, как местные жители Каракалпакстана вышли на улицы из-за попытки убрать из Конституции Узбекистана формулировку, которая гарантирует суверенитет региона. Тогда произошли столкновения между силовиками и протестующими в северо-западном регионе.

После этого Мирзиеев своим указом ввел в Каракалпакстане чрезвычайное положение, которое будет действовать с 3 июля 2022 года по 2 августа 2022 года, то есть в течение следующего месяца.

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В соцсетях даже публиковали страшные кадры, на которых видно, что улицы Узбекистана были залиты кровью. Также сообщалось, что силовики жестоко избивали даже лежачих и безоружных.

Напомним, 1 июля в Узбекистане в автономном регионе Каракалпакстан тысячи жителей вышли на массовые протесты против изменения Конституции. Это привело к столкновениям и задержаниям митингующих.

Конституция Узбекистана предусматривает, что Республика Каракалпакстан имеет право выхода из состава страны на основании общего референдума народа региона.

Кроме того, территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без его согласия. Именно эти пункты из новой редакции Конституции изъяли, что вызвало возмущение жителей региона.

Новой Конституцией президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев хочет “обнулить” сроки правления, ведь он находится у власти с 2016 года, а также исключить автономный статус Каракалпакстана и его право на выход.

Фото: MAKAN.UZ