Июль, 03 в 15:50

С сентября Чехия поможет Словакии с охраной воздушного пространства. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала в воскресенье, 3 июля, в программе Otázky Václav Moravec на чешском телевидении.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, который был гостем программы, высоко оценил это, а также отправку чешских солдат для защиты восточных границ Словакии. Об этом сообщает издание TASR со ссылкой на портал ČT24.

Ранее в июне Словакия обратилась к Чехии с просьбой о помощи в защите воздушного пространства, пока она не получит американские истребители F-16.

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– Мы обязательно выполним. Я считаю, что это отличный пример не только оборонного сотрудничества, но и доверия. Мы будем помогать Словакии, пока она не получит новые самолеты. И мы рассчитываем на то, что нам кто-то поможет, если возникнут проблемы, – сказал Фиала.

Он подчеркнул, что это также в интересах Чехии, поскольку Словакия граничит с Украиной, которая противостоит российскому вторжению.

По оценкам премьера Словакии Хегера, его страна будет нуждаться в помощи чешских бойцов около года. В то же время он признал, что “речь идет о том, что Словакия передаст Украине свои МиГи”.

— Но я не хочу говорить об этом в деталях, потому что Украина тоже просила нас не уточнять эту технику, – добавил он.

По словам Хегера, американские истребители F-16, заказанные правительством Словакии, должны поступить до конца 2024 года. Однако поставку задержали из-за пандемии коронавируса и глобального дефицита чипов. Американские истребители должны заменить российские МиГ-29.

В конце июня СМИ сообщали, что Братислава согласовала “кольцевой” обмен с передачей Украине советских истребителей МиГ-29. По данным издания Visegrad 24, Словакия планирует передать ВВС Украины 12 истребителей МиГ-29.

Источник: TASR