Турция задержала российское грузовое судно, перевозившее украинское зерно
В Турции задержали российское грузовое судно, перевозившее украинское зерно. Информацию подтвердил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телеканала ICTV.
Судно задержали турецкие таможенники, которые консультировались с украинской стороной. Уже 4 июля следователи приступят к выяснению происхождения зерна и определят, украли ли его российские наемники.
— Наш запрос в прокуратуру передан. Мы надеемся, что судно арестуют, имущество также конфискуют и привлекут к ответственности причастных к этой сделке, — подчеркнул посол Украины в Турции.
По неподтвержденным данным, задержанное судно принадлежит казахстанской компании KTZ Express, но арендовано российской компанией Green-Line. Оно направлялось из порта Бердянска. Власти Турции пока не подтвердили информацию о задержании судна.
– С этим судном особая ситуация, поскольку оно впервые пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и по документам из этого порта зайти в турецкий. Конечно, это нелегально и, честно говоря, большая наглость. Фактически, это попытка “пробить” такой коридор выхода из оккупированных портов, чтобы пользоваться этой возможностью и вывозить наше имущество.
Есть другая ситуация, которая касается оккупированного Крыма. Эти корабли, выходящие из Крыма, следуют с документами из российских портов, – рассказал Боднар.