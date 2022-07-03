Июль, 03 в 17:28

В Турции задержали российское грузовое судно, перевозившее украинское зерно. Информацию подтвердил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телеканала ICTV.

Судно задержали турецкие таможенники, которые консультировались с украинской стороной. Уже 4 июля следователи приступят к выяснению происхождения зерна и определят, украли ли его российские наемники.

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— Наш запрос в прокуратуру передан. Мы надеемся, что судно арестуют, имущество также конфискуют и привлекут к ответственности причастных к этой сделке, — подчеркнул посол Украины в Турции.

По неподтвержденным данным, задержанное судно принадлежит казахстанской компании KTZ Express, но арендовано российской компанией Green-Line. Оно направлялось из порта Бердянска. Власти Турции пока не подтвердили информацию о задержании судна.