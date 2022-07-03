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Турция задержала российское грузовое судно, перевозившее украинское зерно

Юля Захарченко, редактор ленты
Турция задержала российское грузовое судно, перевозившее украинское зерно
Фото: Depositphotos

В Турции задержали российское грузовое судно, перевозившее украинское зерно. Информацию подтвердил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телеканала ICTV.

Судно задержали турецкие таможенники, которые консультировались с украинской стороной. Уже 4 июля следователи приступят к выяснению происхождения зерна и определят, украли ли его российские наемники.

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— Наш запрос в прокуратуру передан. Мы надеемся, что судно арестуют, имущество также конфискуют и привлекут к ответственности причастных к этой сделке, — подчеркнул посол Украины в Турции.

По неподтвержденным данным, задержанное судно принадлежит казахстанской компании KTZ Express, но арендовано российской компанией Green-Line. Оно направлялось из порта Бердянска. Власти Турции пока не подтвердили информацию о задержании судна.

– С этим судном особая ситуация, поскольку оно впервые пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и по документам из этого порта зайти в турецкий. Конечно, это нелегально и, честно говоря, большая наглость. Фактически, это попытка “пробить” такой коридор выхода из оккупированных портов, чтобы пользоваться этой возможностью и вывозить наше имущество.

Есть другая ситуация, которая касается оккупированного Крыма. Эти корабли, выходящие из Крыма, следуют с документами из российских портов, – рассказал Боднар.

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