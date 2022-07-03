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Украина может стать членом НАТО через год или два после победы в войне — Чернев

Юля Захарченко, редактор ленты
прапори НАТО та України
Фото: Depositphotos

Украина может стать полноценным членом НАТО через один или два года после победы в полномасштабной войне, начатой ​​Россией. Об этом заявил глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его словам, решение о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет принято уже после завершения войны. Украина должна принять новые реформы, на которые нужно время.

— Ни одна страна НАТО не захочет голосовать за членство страны, где идет война. Это автоматически перенесет войну на весь Альянс. Нам нужно выиграть войну, провести реформы. Перспектива членства вполне возможна в ближайшие годы после окончания войны, — подчеркнул он.

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО отметил, что полномасштабная война в Украине уменьшила скепсис других государств о возможном вступлении и полноценном членстве в Североатлантическом альянсе.

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— И нет страха, что решение о членстве Украины в НАТО раздражает Россию, что останавливало отдельные страны пойти на этот шаг, — убежден он.

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Источник: Интерфакс-Украина
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