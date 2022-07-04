С сентября в Польше детей от 13 лет будут обучать владениям оружием

Июль, 03 в 21:03

В Польше с сентября планируют обучать детей от 13 лет владеть оружием на фоне полномасштабного нападения России на Украину. По мнению польских чиновников, это необходимые навыки, которые могут пригодиться в случае опасности.

Об этом заявил министр образования Польши Пшемислав Чарнек. По его словам, это последствия полномасштабной войны в Украине.

— Если бы действующий министр 10 лет назад предложил, чтобы ученики ходили на такие занятия, его высмеяли бы. Однако то, что мы увидели в Украине, и то, как эта война велась, с какими зверствами, показали, что опасность реальная. Это необходимые навыки, которые будут полезны для безопасности в случае эскалации, — считает Чарнек.

Польша пытается возобновить обучение владению оружием в школах, включая теоретическое обучение в восьмом классе, а также тактическое и практическое обучение в девятом классе. Инструкция будет совмещать технологию виртуальной реальности и личную стрельбу в тирах.

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