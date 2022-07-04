Июль, 04 в 14:48

В понедельник, 4 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши снизились цены на все виды горючего – бензин, дизтопливо и автогаз.

Так, бензин марки А-95 сегодня можно в среднем приобрести по цене 7,64 злотых/литр (это 49,4 грн по курсу Национального банка по состоянию на 4 июля). Накануне стоимость этого горючего составила 7,69 злотых/литр.

За литр бензина марки А-98 нужно в среднем заплатить 8,19 злотых (52,9 грн по курсу НБУ), в то время как накануне он стоил 8,24 злотых.

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Подешевело и дизельное топливо – до 7,88 злотых/литр (50,9 грн). Днем ранее средняя стоимость этого горючего составила 7,90 злотых/литр.

Несколько снизились цены и на премиальный дизель – до 8,01 злотых/литр (51,8 грн), тогда как накануне это топливо в среднем стоило 8,03 злотых/литр.

Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки также немного снизилась и сейчас составляет 3,46 злотых/литр (22,4 грн) против 3,47 злотых/литр днем ранее.

Стоимость топлива в Польше варьируется в зависимости от воеводства. Например, средняя стоимость бензина А-95 сейчас самая низкая в Варминско-Мазурском воеводстве (7,17 злотых/литр или 46,3 грн), а самая высокая – в Куявско-Поморском воеводстве (7,81 злотых/литр или 50,5 грн).

Цены на бензин марки А-98 сегодня самые низкие в Люблинском воеводстве (7,84 злотых/литр или 50,7 грн), а самые высокие – в Лодзинском воеводстве (8,69 злотых/литр, или 56,2 грн).

Средняя стоимость дизтоплива колеблется от 7,67 злотых/литр (49,6 грн) в Люблинском воеводстве до 9,47 злотых/литр (61,2 грн) в Свентокшишском воеводстве.

Цены на АЗС в Украине

Цены на горючее в Украине 4 июля не изменились. Бензин категории А-95 в среднем можно приобрести по 50,61 грн/л.

Стоимость бензина категории А-92 составляет в среднем 49,50 грн/л. Средняя цена дизельного горючего составляет 56,39 грн/л. В то же время, автогаз можно приобрести за 38,95 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl