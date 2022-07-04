Биолабораторий США в Украине нет: Запад призвал Пекин не распространять фейки РФ

Июль, 04 в 14:32

Представители стран Запада призвали Пекин не распространять пропаганду Кремля и подвергли критике Россию за ее вторжение в Украину.

Это произошло во время Всемирного форума мира в Китае, который до сих пор отказывается осудить нападение Москвы.

Во время форума, организованного Университетом Цинхуа, посол США Николас Бернс назвал войну России против Украины “наибольшей угрозой глобальному мировому порядку”.

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Бернс выразил надежду, что представители министерства иностранных дел Китая перестанут повторять “российскую пропаганду”, обвиняя в войне в Украине, которую развязала Россия, Североатлантический альянс.

— Я надеюсь, что представители МИД также перестанут говорить неправду об американских лабораториях биооружия, которых нет в Украине, – сказал он.

Газета The Guardian пишет, что во время речи слева от Бернса стояли британские и французские послы, а справа — китайский правительственный советник и российский посол.

Ранее в кулуарах саммита в Мадриде генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе “разочарованы” позицией Китая относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

Столтенберг сказал, что не видит Китай противником, но обеспокоен все более тесными связями Пекина с Москвой.