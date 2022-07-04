Июль, 04 в 19:17

В Евросоюзе готовы создать международную платформу по восстановлению Украины после завершения полномасштабной войны, развязанной РФ.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

В начале выступления она вспомнила о гибели на войне киевского активиста Романа Ратушного, который представлял “новое поколение молодых украинцев” и мечтал о “новой Украине”. В связи с этим Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что при международной поддержке “украинские друзья смогут восстановить Украину не такой, какой она была, а такой, какой хочет ее видеть молодежь”.

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– Я знаю, что это может показаться слишком амбициозным, поскольку российские бомбы продолжают падать, разрушая не только школы и больницы, но и бесчисленное множество жизней. Но все мы уже знаем, что для мужественного народа Украины нет ничего невозможного, – отметила фон дер Ляйен.

Она заверила, что в ЕС знают об огромном потенциале Украины для положительных изменений. Глава Еврокомиссии вспомнила, что Украина значительно продвинулась в реформах с февраля 2014 года, с момента Революции Достоинства. Урсула фон дер Ляйен упомянула о реформе управления и децентрализации, цифровизации, современных услугах электронного правительства и достижениях в сфере кибербезопасности.

Она добавила, что восстановление Украины является моральным долгом государств-партнеров.

– Именно поэтому Еврокомиссия предложила правительству Украины создать платформу восстановления для определения инвестиционных потребностей, координации действий, направления ресурсов и, конечно, для поддержки амбициозной программы реформ. Эта платформа станет местом для формирования стратегических ориентиров и приоритетов для нашей совместной работы, — подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, платформа объединит страны, учреждения, европейские и международные организации, частный сектор и гражданское общество от Швейцарии до Соединенных Штатов, от ЕБРР до Европейского инвестиционного банка, от МВФ до Всемирного банка. Также будет привлечен бизнес и бизнес-ассоциации.

Платформа будет открыта для присоединения всех неравнодушных.

Глава Еврокомиссии также отметила, что Украине будут нужны смелые реформы, которые “должны идти бок о бок с инвестициями”.

– Украине придется восстанавливать деловое доверие и привлекать больше капитала из-за границы. Украине придется повышать уровень жизни своих граждан. И Украина будет продвигаться на пути в Европейский Союз. Вызовы огромны, безусловно, но они не являются непреодолимыми. Украина может выйти из этой войны на путь более сильной и современной страны с модернизированной судебной системой, с более сильными институтами, с солидным послужным списком в борьбе с коррупцией. Но также и с более экологичной, более цифровой и более устойчивой экономикой, — убеждена фон дер Ляйен.

Она также анонсировала проведение “после лета” международной конференции в сфере восстановления. По словам главы Еврокомиссии, это ее совместная инициатива с международными партнерами и канцлером Германии Олафом Шольцом.

– Мы организуем международную конференцию высокого уровня после лета. Мы хотим собрать вместе блестящие умы и ведущих мировых экспертов в сфере реконструкции, — заявила фон дер Ляйен, добавив, что подобное мероприятие никогда раньше не организовывалось.

Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказывала, что в Евросоюзе уже работают над планом послевоенного восстановления Украины. Инвестиции в восстановление будут связаны с реализацией реформ в нашем государстве.