Кроме КНР и Индии: поставки российской сырой нефти в страны Азии практически прекратились

Июль, 04 в 20:01

Поставки российской сырой нефти в Азию падают даже несмотря на то, что потоки перенаправляются на черноморский терминал страны, чтобы сократить расстояние до Индии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Грузы, следующие в Азию, уменьшились более чем на 15% как за неделю, так и за четыре недели.

Страны Азии, прежде всего Китай и Индия, сейчас получают более половины всей поставляемой сырой нефти из России, но эта доля также уменьшается.

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За последние четыре недели потоки в Азию составляли 52% от общего морского экспорта России. Эта цифра включает в себя объемы танкеров, следующих из портов Балтийского и Черного морей в Суэцкий канал.

Поставки в Китай составляли в среднем 887 тыс. баррелей в день за последние четыре недели, а в Индию – 641 тыс. баррелей в день. Однако Bloomberg пишет, что эти цифры вырастут, когда станут известны пункты назначения около 180 тыс. баррелей сырой нефти в день на танкерах.

Поставки российской сырой нефти в азиатские страны, кроме Китая и Индии, практически прекратились, а редкие грузы направляются в Японию и Южную Корею из тихоокеанских терминалов.

Россия уже потеряла около двух третей своего рынка сырой морской нефти в Северной Европе, а до запрета ЕС на импорт российской нефти еще осталось пять месяцев. Доставляемый туда объем стабилизировался в диапазоне от 400 тыс. до 450 тыс. баррелей в день с конца апреля. Большая часть этого попадает в резервуары для хранения в Роттердаме в Нидерландах.

В то же время, агентство пишет, что поставки российской сырой нефти в Средиземное море резко выросли после полномасштабного вторжения в Украину и остаются на уровне около 750 тыс. баррелей в день в среднем за последние четыре недели.

Завод ISAB ЛУКОЙЛа на итальянском острове Сицилия является ключевым покупателем российской нефти. Турция также увеличила закупки. Пока остается непонятным, что будет делать завод ISAB, когда в декабре вступит в силу запрет ЕС на перевозку российской нефти по морским путям.

К тому времени, в отсутствие юридических препятствий для закупок нефти из РФ и незначительного количества альтернатив российскому сырью, поставки вряд ли сильно сократятся, заключает Bloomberg.