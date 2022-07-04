США не будут подталкивать Украину к переговорам с Россией — Кирби

Июль, 04 в 0:39

Соединенные Штаты Америки не будут подталкивать Украину к переговорам со страной-агрессором Россией. Президент Владимир Зеленский должен определять, когда и на каких условиях состоится победа Украины в полномасштабной войне, начатой ​​РФ. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

-США продолжают поддерживать Украину, и мы это делаем. Президент Зеленский может определять, как состоится победа, когда и на каких условиях. Мы убеждены, что Украина сможет добиться успехов на поле боя, чтобы он мог добиться успеха за столом. Но даже президент Зеленский вам скажет, что сейчас не время для таких дискуссий, — считает Кирби.

Роль США не состоит в том, чтобы подталкивать Украину к переговорам с Россией, даже если администрация президента Джо Байдена считает, что это будет правильным решением, убежден Кирби.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский будет решать, нужно ли урегулировать ситуацию путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Кремлем.