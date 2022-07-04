Июль, 04 в 1:00

Новое расследование журналистов американского издания The New York Times показало, что из восьми млн материалов об Украине, собранных из более 8 тыс. российских веб-сайтов с 2014 года, упоминания о “нацизме” увеличились до рекордно высокого уровня в день, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

По словам исследовательницы дезинформации Северо-восточного университета США Ларисы Дорошенко, вероятнее всего с помощью этой стратегии Кремль хотел выдуманными причинами оправдать полномасштабное нападение на Украину.

– Это помогло бы объяснить, почему они создают новую “страну” в определенном смысле. Предыдущее правительство было “нацистским”, поэтому его нужно было заменить, – сказала она.

По данным издания, с 2014 года упоминания о “нацизме” были относительно постоянными в течение восьми лет, а затем резко возросли до беспрецедентного уровня 24 февраля 2022 года.

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— В новостях ложно утверждается, что якобы украинские “нацисты” используют некомбатантов как живой щит, убивают мирных украинцев и планируют геноцид россиян, — говорится в сообщении.

Некомбатанты — это люди, которые входят в состав армии какой-либо страны и оказывают ей помощь, но непосредственного участия в военных действиях не принимают.

Данные, предоставленные аналитической оборонной компанией Semantic Visions, включают основные российские государственные СМИ, веб-сайты и блоги. По мнению журналистов, это проливает свет на попытки России оправдать полномасштабное нападение и внутренне поддерживать войну, придумывая ложь об Украине.