Австралия на год отменила пошлины на украинский импорт

Июль, 05 в 14:12

Правительство Австралии приняло решение отменить на год пошлины на импорт из Украины.

Эта мера вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом говорится в заявлении министра торговли и туризма страны Дона Фаррелла.

— Такой шаг следует за аналогичными действиями наших международных партнеров, таких как Европейский Союз и Великобритания, — сказал он.

По словам Фаррелла, в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около $122 млн.

Сейчас смотрят

Он отметил, что решение правительства предусматривает снижение пошлин с 5% до нуля в течение 12 месяцев на ряд производимых в Украине товаров. Но акцизные сборы на топливо, алкогольные и табачные изделия останутся в силе.

— Отмена тарифов на импорт в Австралию из Украины является ключевой частью текущих усилий правительства Австралии по дальнейшему углублению наших двусторонних торговых и инвестиционных отношений, — говорится в заявлении.

В 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 млн австралийских долларов ($83 млн). Эта мера предусматривает снижение тарифов с 5% до нуля в течение 12 месяцев на ряд производимых в Украине товаров.

В правительстве Австралии подчеркивают, что они осуждают одностороннюю, незаконную и безнравственную агрессию России против народа Украины. Это решение демонстрирует приверженность Канберры поддержке экономики Украины, поскольку она имеет дело с продолжающимися разрушительными последствиями вторжения России.

Читайте Евросоюз официально приостановил все сборы и пошлины с украинского экспорта

Источник: Правительство Австралии