Десятки раненых и 6 погибших: арестовали подозреваемого в стрельбе на параде в Чикаго

Июль, 05 в 9:57

Полиция задержала мужчину, который подозревается в стрельбе и убийстве шести человек на параде в Хайленд-парке в Чикаго на День независимости.

Об этом сообщает чикагское издание Chicago Suntimes.

Сообщается, что мужчина стрелял в толпу из винтовки, находясь на крыше. Десятки участников парада получили ранения. Отмечается, что это один из самых страшных массовых расстрелов в истории Иллинойса.

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Полиция Хайленд-Парка сообщила, что “лицо, представляющее интерес (его имя Роберт Кримо III, ему 22 года), было взято под стражу на шоссе на Уэстли-роуд в Лейк-Форест”. Подозреваемого арестовали после короткой погони и доставили в участок.

В полиции пока не назвали мотивы стрельбы подозреваемого. Только отметили, что стрелок был очень осторожным, и его было очень трудно обнаружить.

Коронер округа Лейк Дженнифер Банек сообщила, что на месте происшествия погибли пять человек, все взрослые, а еще один скончался в больнице. Возраст шестой жертвы не сообщается.

Десятки раненых были госпитализированы в больницы Хайленд-Парк, Лейк-Форест и Эванстон. У подавляющего большинства огнестрельные ранения и травмы в результате последовавшего хаоса на параде.

Возраст пострадавших от 8 до 85 лет.