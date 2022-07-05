Июль, 05 в 16:59

Во вторник, 5 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши продолжили дешеветь бензин марки А-95, дизельное топливо и автогаз.

В частности, бензин А-95 можно в среднем приобрести за 7,62 злотых/литр (49,5 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 5 июля). Накануне средняя цена на этот вид горючего составляла 7,64 злотых/литр.

В то же время, немного возросла средняя стоимость бензина марки А-98 – до 8,21 злотых/литр (53,3 грн по курсу НБУ) против 8,19 злотых/литр днем ранее.

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Средняя цена литра дизтоплива снизилась до 7,80 злотых/литр (50,7 грн), в то время как накануне дизель стоил 7,88 злотых/литр.

Подешевело и премиальное дизтопливо: сегодня водители в Польше в среднем платят за него 7,79 злотых/литр (50,6 грн). В понедельник литр этого топлива стоил 8,01 злотых.

Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки снизилась до 3,44 злотых/литр (22,3 грн). Накануне автогаз в среднем стоил 3,46 злотых/литр.

Стоимость топлива на АЗС Польши отличается в зависимости от воеводства. Например, средние цены на бензин А-95 сегодня самые низкие в Подкарпатском воеводстве (7,34 злотых/литр или 47,7 грн), а самые высокие – в Подляском воеводстве (7,79 злотых/литр или 50,6 грн).

Средняя стоимость бензина марки А-98 самая низкая в Люблинском воеводстве (7,84 злотых/литр или 50,9 грн), а самая высокая – в Лодзинском воеводстве (8,43 злотых/литр, или 54,8 грн).

Средние цены на дизтопливо колеблются от 7,40 злотых/литр (48,1 грн) в Люблинском воеводстве до 9,17 злотых/литр (59,6 грн) в Свентокшишском воеводстве.

Стоимость топлива в Украине

Цены на топливо в Украине 5 июля не изменились. Так, средняя цена бензина А-95 составляет 50,61 грн/л, дизельного горючего – 56,39 грн/л, автогаза – 38,95 грн/л.

Бензин А-92 можно купить в среднем за 49,50 грн/л. В то же время, бензин А-95+ стоит 52 грн за литр.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl