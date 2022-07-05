В Латвии предлагают ввести обязательную службу в армии

Июль, 05 в 19:38

В Латвии глава Минобороны Артис Пабрикс предложил ввести всеобщую военную службу. Он отметил, что нынешняя система “себя исчерпала”.

Планируется, что общая военная служба будет вводиться поэтапно в течение пяти лет. Первый этап внедрения начнется с 1 января 2023 года, в котором латышам предлагают добровольно подать заявку.

По словам Пабрикса, в первый год могут призвать около 1 тыс. человек.

Сейчас смотрят

Набор планируется проводить дважды в год – 1 января и 1 июля. Призывникам предложат четыре вида службы – общую военную службу, службу в Земессардзе (Национальная гвардия Латвии. – Ред.) в течение пяти лет (20 дней в году), курс командира отряда и альтернативную службу.

Предполагается, что продолжительность обязательной военной службы составит 11 месяцев. Чтобы поступить на всеобщую военную службу, мужчина должен быть в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины смогут подать заявку добровольно.

Также планируется, что призывники будут получать компенсации в размере €400 на ежедневные расходы. Государство оплатит питание и проживание в казарме, и для призывников будет доступна спортивная инфраструктура. Призывникам будет назначен отпуск сроком на один месяц и возможность приезжать домой на выходные.

Читайте В Латвии для защиты Балтийского региона развернули батарею испанских ЗРК NASAMS

Источник: TVNET.lv, M!X News