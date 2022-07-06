Июль, 06 в 20:46

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил под сомнение быстрый прорыв в переговорах по разблокированию экспорта зерна из черноморских портов страны.

Он заявил, что на переговорах между Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН необходимо проработать ряд материально-технических деталей, хотя “выйти из тупика будет трудно”.

Bloomberg пишет, что слова Кулебы резко контрастируют с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана журналистам во вторник, который сказал, что соглашение может быть достигнуто от недели до 10 дней.

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— Мы всего в нескольких шагах от сделки, но эти шаги самые сложные. Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что соглашение состоится на следующей неделе, — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что переговоры, проводимые на уровне правительственных ведомств, сосредоточены на обсуждении маршрутов доставки и механизмов безопасности грузовых судов.

По его словам, участники переговоров еще не достигли согласия по защите Одессы от нападения России, а также иностранных патрулей, охраняющих невоенные грузы.

Кулеба скептически относится к тому, что Москва якобы готова прийти к согласию, поскольку блокада дает ей рычаги влияния на Украину.

— Они не хотят снимать эту мертвую хватку с нашей экономики, потому и затягивают с этим, — сказал Кулеба.

Из-за морской блокады России Украина не может вывезти из портов около 23,5 млн тонн зерновых.