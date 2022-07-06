Усиление восточного фланга НАТО: Британия направит в Польшу танковую роту
Соединенное Королевство переправит в Польшу роту британских танков Challenger, чтобы усилить восточные рубежи НАТО.
Об этом на своей странице в Twitter написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
— На этой неделе в Польшу прибывает рота британских танков Challenger в составе союзных сил усиления, поддерживающих силы Великобритании, уже присутствующих на нашей территории, — сообщил он.
Мариуш Блащак добавил, что это еще одно убедительное свидетельство британской поддержки восточного фланга.
В конце мая министр Блащак подписал письмо-запрос, согласно которому Польша хочет закупить у Соединенных Штатов около 500 американских высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS.
Напомним, в концепции стран НАТО, которая была опубликована в конце июня по итогам саммита стран Альянса в Мадриде, Россия названа “наиболее значимой и прямой угрозой безопасности государств-членов НАТО, а также миру и стабильности евроатлантического региона”.
Источник: Mariusz Blaszczak
Фото: Mariusz Blaszczak