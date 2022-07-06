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Швейцария против конфискации активов РФ в пользу Украины

Валентина Летяк, редактор ленты
Швейцарія
Фото: Depositphotos

Защита прав собственности является фундаментальной в либеральной демократии, поэтому предложения по конфискации российских активов на $500 млрд для финансирования восстановления Украины создадут опасный прецедент и потребуют конкретного правового обоснования. Об этом заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис по итогам двухдневной конференции в Лугано.

– Право собственности является основополагающим правом, правом человека. Вы должны обеспечить защиту граждан от власти. Это то, что мы называем либеральной демократией, – подчеркнул политик.

По его мнению, было правомерно заморозить активы, чтобы выяснить их связь с войной или совершенным преступлением, но также следует учитывать принцип пропорциональности в соответствии с международным правом.

Швейцария – страна, где действуют строгие законы о защите банковской тайны, поэтому здесь не в восторге от конфискции частной собственности в политических целях.

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В апреле Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) объявил, что заморозил 9,7 млрд швейцарских франков ($9,99 млрд) российских активов, но с тех пор часть этих денег была высвобождена.

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Источник: The Guardian
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