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В США выпустили монету, посвященную защитникам Змеиного

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
В США выпустили монету, посвященную защитникам Змеиного

Сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету, посвященную защитникам острова Змеиный.

Таким образом в США решили “чествовать украинское сопротивление российскому вторжению”. Стоимость коллекционной монеты составляет $100.

Сейчас можно оформить предварительный заказ с отправкой от 30 сентября 2022 года. Доставка в Украину и все страны НАТО бесплатная.

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У каждой монеты будет сертификат с номером издания и бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью.

Отмечается, что 20% всех доходов от этой продажи будут направлены украинским женщинам и детям через магазин подарков Белого дома.

Напомним, что это не первая монета, которую в США посвятили Украине. Ранее там выпустили монеты номиналами $1, на которых изобразили женщину с сине-желтым флагом. Этот образ символизирует свободу, за которую борется Украина.

Фото: The White House Gift Shop

Источник: The White House Gift Shop

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