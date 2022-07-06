Еврокомиссия готовит законодательную базу для передачи активов РФ на восстановление Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что они занимаются подготовкой законодательной базы для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.
Передача замороженных активов России на восстановление Украины, пострадавшей из-за ее вооруженной агрессии – это вопрос справедливости, и Европейская комиссия уже готовит для этого соответствующие правовые условия.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Страсбурге после заседания Европарламента.
– Я думаю, что это дело справедливости – рассмотреть этот вопрос. Мы работаем над правовой основой, чтобы активы России и частично активы олигархов могли использоваться для восстановления Украины, — подчеркнула она.
По ее словам, международная конференция по восстановлению Украины, которая состоялась в швейцарском Лугано, смогла объединить многие инициативы и в целом была очень успешной.
– Далее состоится большая конференция под эгидой председательства Германии в G7 и Еврокомиссии, целью которой является объединение всех выдающихся глобальных экспертов по восстановлению. У нас никогда не было такого восстановления раньше, поэтому мы нуждаемся в самых ярких и лучших в этой области, – добавила фон дер Ляен.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя заявление главы ЕК, подчеркнул, что восстановление Украина должно происходить на средства агрессора и для этого необходимо создать специальный компенсационный механизм.
– Украинское предложение заключается в создании механизма, предусматривающего использование для выплаты компенсаций находящихся за рубежом российских активов, – сказал он.