Июль, 07 в 16:04

Действующий министр обороны Великобритании Бен Уоллес стал одним из фаворитов среди членов Консервативной партии на роль следующего британского премьер-министра, по мнению иностранных изданий. Факты ICTV рассказывают биографию и подробности жизни возможного нового главы правительства Британии.

До 2005 года Бен Уоллес находился на военной службе, имел звание капитана. Уже в 2005 году он выиграл выборы, став членом британского парламента. С 2010 года стал депутатом Палаты общин, а затем младшим министром безопасности.

В 2015 году был назначен заместителем министра по делам Северной Ирландии. После референдума о выходе Британии из ЕС был назначен заместителем министра внутренних дел. В 2017 году ему добавили кураторство сферы экономических преступлений. С 2019 года Уоллес занимает должность британского министра обороны.

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Отношение к России

Бен Уоллес решительно осуждает полномасштабное вторжение России в Украину, однако неизвестно, будет ли он оказывать такую ​​же поддержку нашей стране, как Борис Джонсон. В своем выступлении на 9 мая он заявил, что президент РФ Владимир Путин, его ближайшее окружение и российские генералы отображают фашизм и тиранию 70-летней давности, совершая ошибки тоталитарных режимов прошлого века.

По его мнению, Путин разорвал в клочья Россию и будущее страны-агрессора. Он уверен, что российские военные должны понести наказание за нападения на мирных жителей, убийства украинцев, случаи сексуального насилия над женщинами и детьми, а также другие варварские преступления.