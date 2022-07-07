Июль, 07 в 19:32

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Этому шагу предшествовал ряд увольнений в британском правительстве.

Менее трех лет тому назад Джонсон привел консерваторов к самой большой победе на парламентских выборах с 1987 года. Почему же он уходит в отставку, потерял поддержку своих депутатов и членов правительства – разбирались журналисты ВВС.

Они указали пять ключевых причин, которые привели к отставке Бориса Джонсона:

Сейчас смотрят

1. Дело Криса Пинчера. Как отмечают журналисты, оно стало последним ударом по премьерскому креслу Джонсона.

Речь идет о скандале вокруг члена правительства Криса Пинчера, который отвечал за присутствие и голосование консерваторов в парламенте. Пинчер был обвинен в сексуальных домогательствах к двум мужчинам. Инцидент произошел 29 июня. Отмечалось, что Пинчер в нетрезвом состоянии неприлично приставал к мужчинам на вечеринке в элитном лондонском клубе Карлтон.

Сам фигурант скандала заявил, что “слишком много выпил” и “опозорился”, и подал в отставку.

Этот скандал вызвал шквал других подобных обвинений, некоторые из которых датируются годами. Выяснилось, что в 2019 году в отношении Пинчера уже проводилось расследование.

Консерваторов возмутил тот факт, что Джонсон назначал Пинчера на партийные и правительственные должности вопреки обвинениям в домогательствах и внутреннему расследованию.

Сначала на Даунинг-стрит уверяли, что Джонсон не знал о “конкретных обвинениях” в отношении Пинчера. Впоследствии СМИ обнародовали информацию, что премьер таки был осведомлен по этому поводу. И хотя Джонсон публично извинялся за это, скандал запустил серию отставок в его правительстве.

2. Участие в вечеринках, несмотря на Covid-ограничения (так называемый Partygate – “пати-гейт”).

В апреле этого года Борис Джонсон был оштрафован за нарушение правил самоизоляции во время карантина. Речь идет о посещении вечеринки в июне 2020 года, посвященной его дню рождения. В тот момент в Британии действовали общенациональные коронавирусные ограничения.

Джонсон также принес извинения за посещение еще одной вечеринки в саду на Даунинг-стрит во время первого локдауна.

На фоне этого скандала в июне 2022 года в парламенте Британии попытались объявить Джонсону вотум недоверия. Однако голосов за его отставку тогда было недостаточно, и он остался в должности, получив вотум доверия еще на год.

3. Подорожание стоимости жизни и повышение налогов.

Как отмечается в статье BBC, в этом году в Великобритании резко возросла инфляция – до нынешних 9,1%.

Многие причины подорожания стоимости жизни не зависели от Джонсона. В частности, полномасштабное вторжение России в Украину привело к росту цен на нефть и стоимости продуктов питания.

И хотя британское правительство предприняло некоторые шаги, например, снизило пошлину на топливо на 5 пенсов за литр, оно также повысило налоги в апреле.

В правительстве объясняли дальнейший рост налогов необходимостью возместить расходы на здравоохранение и социальную помощь.

Из-за такого шага правительство, в частности, критиковали лейбористы.

– В разгар худшего за последние десятилетия кризиса стоимости жизни правительство решило повысить налоги, — заявил в апреле лидер лейбористов Кир Стармер.

4. Ситуация вокруг Оуэна Патерсона.

В октябре 2021 года комитет Палаты общин (нижней палаты британского парламента) рекомендовал отстранить на 30 дней тогдашнего депутата-консерватора Оуэна Патерсона.

Его обвинили в нарушении правил лоббирования. В комитете настаивали, что Патерсон совершал лоббирование в пользу компаний, которые ему за это платили.

В то же время, консерваторы во главе с Джонсоном тогда проголосовали за приостановку отстранения Патерсона. Они создали новый комитет, чтобы проверить, как проводились расследования. После скандала Патерсон подал в отставку, а Джонсон признал свою неправоту.

5. Нехватка идей.

Как отмечают журналисты BBC, Джонсон добился парламентского большинства для консерваторов благодаря четкой политике “Довести Brexit до завершения”.

Однако с тех пор в его адрес звучала критика, что на Даунинг-стрит, где находится резиденция премьера, “не хватало фокуса и идей”.

В частности, бывший главный советник Джонсона, а ныне критик Доминик Каммингс неоднократно обвинял главу правительства в том, что он “шатается от одной позиции к другой”. Другие критики подвергали сомнению философию Джонсона.

А в июне депутат-консерватор Джереми Хант обвинил премьера в отсутствии “честности, компетентности и видения”.

Как известно, Борис Джонсон будет оставаться в должности премьер-министра и лидера Консервативной партии, пока не будет избрано новое руководство. Он также заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину во время войны при любых обстоятельствах.

Возможным преемником Бориса Джонсона называют нынешнего министра обороны Британии Бена Уоллеса. Что о нем известно – читайте в материале.