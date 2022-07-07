Июль, 07 в 14:29

Банковский курс гривны в Польше почти не изменился и составляет около 0,1299 злотых за 1 грн.

За 100 грн в польском банке можно получить 12,99 злотых (по среднему банковскому курсу) или 16,02 злотых (по курсу НБУ).

Курс гривны в Польше по банковским картам:

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курс по карте Mastercard – 15,78 польских злотых за 100 грн;

курс по карте Visa – 15,47 польских злотых за 100 грн.

Фото: Минфин

Доллар в польских банках продолжает дорожать и в среднем составляет 4,5714 польских злотых за $1. Обменяв $100, можно получить около 457,14 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам:

курс по карте Mastercard – 461,63 злотых за $100;

курс по карте Visa – 452,47 злотых за $100.

Фото: Минфин

Евро также подорожал и на 7 июля составляет 4,6494 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 464,94 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам:

курс по карте Mastercard – 469,08 злотых за €100;

курс по карте Visa – 463,01 злотых за €100.

Фото: Минфин