Июль, 07 в 10:45

Говорить о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и списывать его с политических счетов рано.

Такое мнение в эфире телемарафона Freedom высказал политолог Николай Давидюк. Он убежден, что Джонсон все еще попытается побороться за эту должность, к которой он очень долго шел.

– Для Украины – это важный игрок. Даже сама перестройка британского Кабинета министров – это время, которое мы не можем терять. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы этот кризис не повлиял на нашу страну. Но Британия всегда предлагала и предлагает Украине двухпартийную поддержку. Независимо от того, будет ли другой Кабмин или выборы, для Украины это все равно время. А для нас очень важно не терять его, особенно с такими ключевыми союзниками, как Борис Джонсон, – объяснил он.

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Николай Давидюк добавил, что, по его мнению, даже в случае отставки Джонсона и его правительства Украина останется надежным другом и партнером Великобритании.

Напомним, в британском правительстве премьера Бориса Джонсона началась “растущая волна” отставок. Издание BBC пишет, что это происходит в знак протеста против его руководства.

Сам Борис Джонсон отказался уходить в отставку после массового увольнения с должностей членов его правительства, которые уговаривали его покинуть кресло главы правительства.