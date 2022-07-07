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Факты / Мир / Мировые новости

Зовут на борщ и предлагают кабинет в ОП: реакция украинцев на отставку Джонсона

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленський і Джонсон
Фото: Getty Images

Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Реакция пользователей социальных сетей была однозначной – Джонсон всегда будет оставаться другом Украины. Кое-кто уже предлагает ему предоставить гражданство и обнять должность премьер-министра Украины.

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Пользователи соцсетей шутят, что Джонсону уже нужно освободить отдельный кабинет в Офисе президента. Если говорить серьезнее, то украинцы благодарят его лично за значительную помощь Украине в непростые времена.

Судя по реакции украинцев, Джонсон точно не останется голодным после отставки. Ему уже пообещали, что накормят борщом с пампушками и жареными кабачками. Вероятнее всего, домашних вкусностей, приготовленных благодарными украинцами, он еще не пробовал. А некоторые ему уже и собираются предоставить квартиру в Киеве.

Президент Владимир Зеленский убежден, что Борис Джонсон – это настоящий друг Украины. А украинцы уверены, что ему всегда будут рады в нашей стране, и приглашают в гости.

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