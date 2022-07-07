Июль, 07 в 16:38

Беларусь передала аэродром Зябровка под полный контроль России. Сейчас там проходят мероприятия по обустройству российской военной базы.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов во время брифинга 7 июня.

— Беларусь передала под полный контроль РФ аэродром Зябровка, где продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы. На территории аэродрома находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М и дивизион С-400 Триумф ВС РФ, — отметил он.

По словам Громова, в рамках анонсированной передачи по России оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер в ВС Республики Беларусь проводятся подготовительные мероприятия по приему определенного вооружения.

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Он рассказал, что в пункте постоянной дислокации 465 ракетной бригады, это на 60 км юго-восточнее Минска, начато строительство ангаров. В течение следующего месяца запланирована командировка военнослужащих Беларуси на обучение в Военно-космическую академию в России.

В то же время Громов подчеркнул, что вероятность самостоятельного, отдельного от российских войск, открытого вторжения белорусских войск на территорию Украины остается низкой.

Недавно в Генштабе ВСУ сообщалось, что со стороны Беларуси сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.

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