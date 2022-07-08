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Мощный сигнал поддержки ВСУ: Залужный встретился с начальником штаба обороны Британии

Юля Захарченко, редактор ленты
Мощный сигнал поддержки ВСУ: Залужный встретился с начальником штаба обороны Британии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином в Киеве. В частности, они обсудили подробности планов будущих операций.

— Было очень приятно принимать в Украине начальника штаба обороны Британии Тони Радакина. Этот визит — мощный сигнал поддержки Вооруженных сил Украины в борьбе с российским агрессором, — убежден Залужный.

По его словам, на встрече они плодотворно поработали на пункте управления и обсудили возможные планы предстоящих операций. Залужный поблагодарил Радакина и Британию за постоянную помощь Украине.

– Для меня честь посетить Киев и встретиться с украинским генералом Залужным. Я полон восторга Вооруженными силами Украины, их мужеством, стойкостью, изобретательностью в противостоянии незаконной и варварской агрессии России, — подчеркнул начальник штаба обороны Британии.

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Фото: Главнокомандующий ВСУ

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