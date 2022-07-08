Июль, 07 в 23:02

Великобритания продолжит поддерживать Украину после отставки премьер-министра Бориса Джонсона.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

— Борис Джонсон во время этой войны проявил себя как человек смелый, который не боится брать на себя риски. Вспомнить хотя бы его визит в Украину в апреле. Он такая персона, которую заменить очень сложно, – отметил он.

Однако министр убежден, что кто бы ни был премьер-министром Великобритании, политика и поддержка в отношении Украины останется неизменной.

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— Мы будем сотрудничать с ними, и они будут оказывать нам помощь, — добавил Кулеба.

Глава МИД также напомнил, что президент Владимир Зеленский 7 июля разговаривал с Джонсоном. Он подтвердил, что определенное время еще будет премьер-министром.

Также они обсудили конкретные вопросы по поддержке Украины. Кулеба отметил, что, несмотря на политическую турбулентность, Джонсон остается сфокусированным на практической поддержке в это время.

Напомним, что 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что уходит в отставку. Также он покидает пост лидера Консервативной партии. Он заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания.