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Все мы с тоской восприняли эту новость: Зеленский поговорил с Джонсоном после отставки

Юля Захарченко, редактор ленты
Все мы с тоской восприняли эту новость: Зеленский поговорил с Джонсоном после отставки
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Борисом Джонсоном после объявления об его отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава государства поблагодарил Джонсона за решительную помощь после полномасштабного вторжения России и отстаивание интересов Украины на международной арене.

– Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Офис президента и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной, – заявил Зеленский.

Президент рассказал Джонсону о ходе ситуации на фронте. Они обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества.

По данным Офиса президента, особое внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины. Другой ключевой темой переговоров стало разблокирование экспорта зерна из украинских портов.

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Источник: Офис президента
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