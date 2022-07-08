Июль, 08 в 13:19

В пятницу, 8 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши подешевели бензин марки А-95 и дизельное топливо. В то же время, стоимость автогаза за сутки не изменилась.

Литр бензина А-95 сегодня можно в среднем приобрести по цене 7,57 злотых/литр (47,3 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 8 июля). Накануне его стоимость составила 7,60 злотых/литр.

В то же время, средняя стоимость бензина марки А-98 за сутки не изменилась и составляет 8,11 злотых/литр (50,6 грн по курсу НБУ).

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Снизились и средние цены на дизтопливо – до 7,61 злотых/литр (47,5 грн) против 7,64 злотых/литр днем ранее.

Подешевел и премиальный дизель: сегодня на польских АЗС его можно в среднем приобрести за 7,72 злотых/литр (48,2 грн). Накануне это топливо стоило 7,78 злотых/литр.

Средняя стоимость автогаза (LPG) остается такой же, что и днем ранее: 3,38 злотых/литр (21,1 грн).

Средние цены на топливо в Польше варьируются в зависимости от воеводства. Так, бензин марки А-95 сегодня дешевле всего стоит в Подлясском воеводстве (7,18 злотых/литр, или 44,8 грн), а дороже всего – в Куявско-Поморском воеводстве (7,78 злотых/литр, или 48,6 грн).

Цены на бензин марки А-98 варьируются от 7,71 злотых/литр (48,1 грн) в Любушском воеводстве до 8,47 злотых/литр (52,9 грн) в Лодзинском воеводстве.

Средние цены на дизтопливо самые низкие в Великопольском воеводстве (7,39 злотых/литр или 46,1 грн), а самые высокие – в Варминско-Мазурском воеводстве (7,88 злотых/литр или 49,2 грн).

Цены на АЗС в Украине

Средние цены на бензин А-95 и дизельное горючее в Украине 8 июля подскочили на несколько копеек.

К примеру, средняя стоимость бензина А-95 составляет 50,61 грн за литр (+0,08 коп.), а средняя цена дизтоплива – 56,44 (+0,04 коп.).

Стоимость бензина A-92 остается без изменений.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl