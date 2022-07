Россия играет в “голодные игры” с миром: Кулеба выступил перед министрами стран G20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на саммите G20 на Бали обвинил Россию в “голодных играх” с миром.

В своем видеообращении он подчеркнул, что мир не имеет права разрешать России шантажировать всех высокими ценами на энергоносители, голодом и угрозами безопасности.

Он сказал, что российская морская блокада украинских портов “уже разорвала глобальные цепочки поставок продовольствия и оказывает губительное влияние на глобальную продовольственную безопасность”.

Кулеба сказал, что Украина в течение десятилетий играла важную роль в продовольственной безопасности во всем мире, но сейчас ее “атакуют, бомбят и грабят российские преступники”.

Addressed the G20 ministerial today upon invitation by @Menlu_RI and called for a resolute global response to Russian aggression which threatens the world with food and energy crises. Putting Russia in its place is the global challenge number one and the meeting today proved it. pic.twitter.com/SBzlQFtBTA

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 8, 2022