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Россия играет в “голодные игры” с миром: Кулеба выступил перед министрами стран G20

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Россия играет в “голодные игры” с миром: Кулеба выступил перед министрами стран G20
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на саммите G20 на Бали обвинил Россию в “голодных играх” с миром.

В своем видеообращении он подчеркнул, что мир не имеет права разрешать России шантажировать всех высокими ценами на энергоносители, голодом и угрозами безопасности.

Он сказал, что российская морская блокада украинских портов “уже разорвала глобальные цепочки поставок продовольствия и оказывает губительное влияние на глобальную продовольственную безопасность”.

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— Россия по сути играет с миром в голодные игры, одной рукой сохраняя морскую блокаду украинских портов, а другой перекладывая вину за это на Украину.

Россия видит зависимость других стран от любых видов ресурсов как слабость, а приглашение использовать эту зависимость как рычаг для получения выгоды, — подчеркнул министр.

Кулеба сказал, что Украина в течение десятилетий играла важную роль в продовольственной безопасности во всем мире, но сейчас ее “атакуют, бомбят и грабят российские преступники”.

Сейчас на Бали в Индонезии проходит министерский саммит стран G-20, он начался накануне, 7 июля.

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Источник: The Guardian
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