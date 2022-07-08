Июль, 08 в 20:58

У Украины есть потенциал разработки оружия, сопоставимый с американской ракетной артиллерийской системой HIMARS и западными образцами дронов.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

– У нас большой научно-технический потенциал. У нас была очень хорошая производственная база. Надеюсь, что основную часть оборудования и персонала успели эвакуировать с тех предприятий, которые входили в военно-промышленный комплекс Украины, — отметил он.

По словам эксперта, в нынешних условиях большого внутреннего перемещения граждан и эвакуации людей из прифронтовых зон или территорий, подвергшихся обстрелам со стороны РФ, очень проблематично организовывать производство оружия.

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– Сегодня его, к сожалению, нет. Но потенциал есть. Я сравнивал наш снаряд для системы Смерч РСЗО Ольха М с HIMARS. И он по своим характеристикам даже лучше боеприпаса, который применяют для американской реактивной системы, — говорит Жданов.

Так, дальность HIMARS – 70 км, а Смерч РСЗО Ольха М летит на 110 км. Но точность у них примерно одинаковая.

Эксперт уверен, что проблема в том, что до войны Украина не выработала достаточного количества ракет, чтобы сегодня наносить удары противнику высокоточными боеприпасами.

— Что касается дронов, то мы немного отстаем. У нас уже есть два проекта с Турцией – это Bayraktar. Мы даже успели организовать их производство в Украине, – добавил Жданов.

Он считает, что, чтобы развить этот потенциал, должна закончиться война.

Кроме того, не стоит забывать и об украинской артиллерии. Так, благодаря САУ Богдана украинские защитники смогли освободить остров Змеиный.

– Это первая попытка Украины сделать артиллерийский ствол. Если мы освоим технологию производства артиллерийских стволов, мы можем проектировать и производить для себя артиллерийские системы, — подытожил он.

Ранее Жданов также отмечал, какое оружие необходимо для контрнаступления ВСУ.

Источник: YouTube-канал Олега Жданова