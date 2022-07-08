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В Эстонии сформировали новую коалицию, а Каллас заявила, что уходит с поста премьера

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кая Каллас
Фото: Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что уходит в отставку со своего поста.

Издание Delfi пишет, что ее отставка была условием вхождения партии Isamaa в коалицию. В то же время сама Каллас, возглавляющая Партию реформ, отрицает это.

Она сказала, что во время переговоров сама предложила сложить полномочия по достижению договоренности о коалиции.

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— Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства, – отметила она.

Каллас добавила, что с партнерами по коалиции она хочет как можно быстрее сформировать новое правительство, но созвать Рийгикогу (Однопалатный законодательный представительный орган Эстонии. — Ред.) пока будет сложно, поскольку уже начались летние каникулы.

Сегодня, 8 июля, Партия реформ, партия Isamaa и Социал-демократическая партия Эстонии достигли соглашения о формировании правящей коалиции.

Представители трех партий заявили, что цель новой коалиции – повысить экономическую безопасность Эстонии, придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне на фоне всеобщего роста цен и перейти на образование на эстонском языке в детских садах, а также в первом и четвертом классах.

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Источник: Delfi
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