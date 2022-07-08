Июль, 08 в 12:56

На этой неделе евро упал более чем на 2% из-за опасений, что над Европой нависла угроза нехватки газа.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что евро также достиг 20-летнего минимума в 1,0144 доллара.

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Падение евро привело к тому, что на этой неделе индекс доллара США поднялся до 20-летнего максимума — до 107,270.

Аналитики отмечают, что Европа подвержена большим рискам, связанным с энергетической зависимостью, снижением стоимости жизни для потребителей и риском фрагментации.

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Австралийский доллар вырос на 0,3% в пятницу до 0,6850 доллара. Фунт стерлингов за неделю снизился на 0,3%, но за ночь немного подскочил, когда премьер-министр Борис Джонсон ушел в отставку. Японская иена прекратила падение — сейчас она держится на уровне 135,94 за доллар.

Тем временем Bitcoin продемонстрировал некое восстановление, прибавив за неделю почти 15% до 22 100 долларов.