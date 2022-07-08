Июль, 08 в 16:14

Японская полиция сообщила, что мужчина, который сегодня, 8 июля, застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, имел в своем доме арсенал самодельных пистолетов и взрывчатки.

67-летний Абэ был застрелен около 11.30 утра по местному времени в японском городе Нара, когда он произносил предвыборную речь накануне выборов в воскресенье.

Экс-премьер срочно был доставлен в больницу с ранениями сердца и шеи, где он умер от огромной кровопотери.

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Мужчиной, дважды выстрелившим в Абэ, оказался 41-летний Тецуя Ямагами. Орудием стало самодельное ружье, сделанное из двух кусков трубы, прикрепленных к деревянной доске, с рукояткой и электронным механизмом стрельбы, установленным под ним. Пока неизвестно, какие боеприпасы или порох он использовал.

Детективы, проведшие обыск в его доме, отметили, что нашли несколько “вероятных взрывчаток”. Ямагами также сказал полиции, что изготовил несколько пистолетов, владение которыми в Японии запрещено.

Относительно Тецуя Ямагами известно, что он ветеран сил обороны страны и служил на флоте с 2002 по 2005 год.

Он сказал полиции, что хотел убить Абэ, потому что был “разочарован” бывшим премьером, хотя настаивает, что оскорбление не было связано с его политикой.

Нынешний премьер-министр Фумио Кисида назвал стрельбу нападением на “основу демократии”, описав ее как “отвратительную”, “варварскую и злонамеренную” и “абсолютно непростительную”.

– Я хотел бы использовать самые жесткие слова, чтобы осудить этот поступок, – добавил он.

Экс-премьер Синдзо Абэ был заметной фигурой в японской политике. Он отбыл два срока в должности премьера: с 2006 по 2007 год, а затем снова с 2012 года до подачи в отставку по состоянию здоровья в 2020 году.

СМИ отмечают, что Абэ оставался чрезвычайно влиятельным в Либерально-демократической партии даже после окончания полномочий. В Нара он приехал, чтобы поддержать местного кандидата перед выборами в воскресенье.

Синдзо Абэ умер спустя несколько часов после нападения на него. После того, как Абэ госпитализировали, сотрудник местной службы по чрезвычайным ситуациям сообщал, что он не подавал признаков жизни.