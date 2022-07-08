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Вместо Бориса Джонсона: когда планируют выбрать нового премьер-министра Великобритании

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Борис Джонсон

Уже в начале сентября в Консервативной партии планируют избрать нового премьер-министра Великобритании вместо Бориса Джонсона. К тому времени Палата общин вернется с летних каникул.

Заявление об отставке Бориса Джонсона спровоцировало внутренний конкурс по избранию нового лидера партии, которого назначит премьер-министром королева.

Конкурс будет проходить в два этапа. В первом депутаты-консерваторы сократят длинный список кандидатов до двух. После этого состоится кампания среди 100 тыс. членов партии по всей стране, которая определит следующего лидера.

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Старшие члены Комитета 1922 года планируют закончить парламентский этап конкурса до объявления каникул 21 июля.

Несколько кандидатов уже заявили о своем намерении баллотироваться. Первой была Суэлла Браверман, генеральный прокурор, выступавшая за Brexit.

Ожидается, что ряд кандидатов объявят о своем намерении баллотироваться в ближайшие дни. Среди них могут быть Лиз Трасс, министр иностранных дел и канцлер Надим Захави, бывший канцлер Риши Сунак, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, министр обороны Бен Уоллес.

Источник: FT

Фото: Офис президента

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