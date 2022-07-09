Июль, 09 в 11:57

В субботу, 9 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) Польши снова немного подешевел бензин марки А-95 и дизтопливо.

Литр бензина А-95 сегодня в среднем стоит 7,53 злотых (47 грн по курсу Национального банка по состоянию на 9 июля). Накануне это горючее можно было приобрести по средней цене 7,57 злотых/литр.

В то же время, стоимость бензина марки А-98 за сутки не изменилась и составляет 8,11 злотых/литр (50,6 грн по курсу НБУ).

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Снизились цены и на дизельное топливо: литр на польских АЗС в среднем стоит 7,59 злотых (47,4 грн) против 7,61 злотых днем ранее.

Премиальный дизель также немного подешевел и сегодня стоит 7,71 злотых/литр (48,1 грн). Накануне это горючее покупали по средней цене 7,72 злотых/литр.

Средняя стоимость автогаза (LPG) остается той же, что и накануне: 3,38 злотых/литр (21,1 грн).

В зависимости от воеводства цены на топливо могут отличаться. В частности, средняя стоимость бензина А-95 варьируется от 7,18 злотых/литр (44,8 грн) в Подляском воеводстве до 7,70 злотых/литр (48,1 грн) в Любушском воеводстве.

Бензин марки А-98 дешевле всего можно приобрести в Подкарпатском воеводстве (по средней цене 7,49 злотых/литр, или 46,8 грн), а дороже всего – в Лодзинском воеводстве (8,43 злотых/литр, или 52,6 грн).

Средние цены на дизтопливо самые низкие в Великопольском воеводстве (7,31 злотых/литр или 45,6 грн), а самые высокие – в Варминско-Мазурском воеводстве (7,75 злотых/литр или 48,4 грн).

Согласно прогнозу экономического эксперта Алексея Лупоносова, в июле уровень цен на бензин в Украине не возрастет. Они даже могут снизиться на 5-6%. Кроме того, украинцы смогут по крайней мере в течение месяца забыть о дефиците топлива.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl