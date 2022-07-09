Июль, 09 в 15:16

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился с украинскими военными, которые прибыли на обучение в Англию.

Он отметил, что новая программа нескольких недельных учений является “следующим этапом поддержки Вооруженных сил Украины в их борьбе против российской агрессии”.

– Используя опыт мирового уровня британской армии, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку они защищают суверенитет своей страны и свое право выбирать свое будущее, – сказал министр.

Участие в программе принимают более тысячи военнослужащих. Учения помогают солдатам, практически не имеющим военного опыта, получить навыки, необходимые для эффективного ведения боя на передовой.

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Курс охватывает обращение с оружием, первую помощь в поле боя, полевые навыки, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

— Правительство быстро закупило автоматы АК для программы обучения, а это значит, что украинские солдаты могут тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовой. Эти усилия были поддержаны валлийской гвардией, которая за 17 дней испытала более 2 400 таких винтовок, чтобы убедиться, что они готовы к началу обучения украинцев. Великобритания также подарила одежду и снаряжение для поддержки украинских солдат в их обучении и возвращении в Украину, — сообщают на сайте правительства Великобритании.

Отметим, что проводить подготовку украинских военных в Великобритании предложил премьер-министр Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

Всего в течение нескольких месяцев обучения должны пройти до 10 тыс. военнослужащих из Украины.