Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Подмешали “наркотики изнасилования”: на правительственной вечеринке в Германии пострадало 8 женщин

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Подмешали “наркотики изнасилования”: на правительственной вечеринке в Германии пострадало 8 женщин

Не менее восьми женщин пострадали после закрытой вечеринки Социал-демократической партии Германии с участием ее бывшего лидера – канцлера ФРГ Олафа Шольца. Один случай был подтвержден проверкой.

Это случилось 1 июня на традиционном мероприятии партии, где присутствовали депутаты и сотрудники СДПГ в бундестаге и избирательных округах.

21-летняя женщина, посетившая вечеринку, пожаловалась на плохое самочувствие. Она уточнила, что не употребляла на вечеринке алкоголь. Примерно в 21.30 ей стало плохо, и у нее закружилась голова. На следующее утро она не могла вспомнить события прошлого вечера. Пострадавшую осмотрели в больнице и вызвали полицию. Было решено взять у нее анализ крови и провести токсикологическую экспертизу.

Сейчас смотрят
Читайте
Как правильно задокументировать сексуальное насилие во время войны

— Мы рекомендуем другим возможным пострадавшим немедленно сообщить о произошедшем в полицию, — заявил лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин членам бундестага и их сотрудникам.

Издание отмечает, что причиной потери памяти среди нескольких участниц вечеринки могли стать “наркотики изнасилования”. Подобные вещества иногда подмешивают жертвам в напитки, что делает их беспомощными. На следующий день пострадавшие могут не помнить случившегося.

Источник: Tagesspiegel

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка