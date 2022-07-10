Подмешали “наркотики изнасилования”: на правительственной вечеринке в Германии пострадало 8 женщин
Не менее восьми женщин пострадали после закрытой вечеринки Социал-демократической партии Германии с участием ее бывшего лидера – канцлера ФРГ Олафа Шольца. Один случай был подтвержден проверкой.
Это случилось 1 июня на традиционном мероприятии партии, где присутствовали депутаты и сотрудники СДПГ в бундестаге и избирательных округах.
21-летняя женщина, посетившая вечеринку, пожаловалась на плохое самочувствие. Она уточнила, что не употребляла на вечеринке алкоголь. Примерно в 21.30 ей стало плохо, и у нее закружилась голова. На следующее утро она не могла вспомнить события прошлого вечера. Пострадавшую осмотрели в больнице и вызвали полицию. Было решено взять у нее анализ крови и провести токсикологическую экспертизу.
— Мы рекомендуем другим возможным пострадавшим немедленно сообщить о произошедшем в полицию, — заявил лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин членам бундестага и их сотрудникам.
Издание отмечает, что причиной потери памяти среди нескольких участниц вечеринки могли стать “наркотики изнасилования”. Подобные вещества иногда подмешивают жертвам в напитки, что делает их беспомощными. На следующий день пострадавшие могут не помнить случившегося.
Источник: Tagesspiegel
Фото: Pixabay