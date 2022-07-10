Позиция Китая относительно вторжения России не является нейтральной — Блинкен

Июль, 09 в 22:04

Госсекретарь США Энтони Блинкен не считает, что Китай ведет себя нейтрально относительно войны в Украине, поскольку Пекин поддержал Россию в ООН и “усилил пророссийскую пропаганду”.

– Я снова сказал министру, что нас беспокоит сближение КНР с Россией, – рассказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.

Он напомнил, что китайский лидер Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 13 июня ясно дал понять, что поддерживает партнерство с Кремлем.

По словам Блинкена, ожидается, что президент США Джо Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в ближайшие недели.

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В то же время, в опубликованном заявлении МИД КНР, говорится, что во время субботних переговоров Ван обменялся с Блинкеном мнениями по “украинскому вопросу”, при этом никаких подробностей не уточняется.

США называют Китай своим главным стратегическим соперником и обеспокоены тем, что Пекин может попытаться захватить остров Тайвань, подобно тому, как Россия напала на Украину.

Источник: Голос Америки

Фото: Getty Images