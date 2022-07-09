Июль, 09 в 17:59

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку после того, как лидеры партий в парламенте потребовали от него и президента Готабая Раджапакса уйти в отставку в день, когда протестующие ворвались в резиденцию и офис президента из-за усугубляющегося экономического кризиса.

Как сообщает Associated Press, кресло президента теперь перейдет главе парламента Шри-Ланки.

Спикер парламента Махинде Япы Абейвардены теперь должен стать исполняющим обязанности президента, сказал депутат парламента Шри-Ланки Дуллас Алахапперума.

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Алахапперума написал в Твиттере в субботу 9 июля, что лидеры партии согласились с тем, что парламент должен быть созван в течение недели, чтобы избрать нового президента парламентским большинством.

На той же неделе, по его словам, должно быть сформировано временное коалиционное правительство, представляющее все партии.

Напомним, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса лишился полномочий после того, как толпы протестующих захватили его дворец, а также ряд государственных зданий, устроив купания в бассейне Центробанка.

Отметим, что Готабая Раджапакса был свергнут через три дня после того, как позвонил в Кремль и попросил у президента РФ Владимира Путина “кредит на покупку топлива”.

В тот же день премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе признал, что страна стала “банкротом”.

До этого, в мае, Шри-Ланка объявила дефолт. Золотовалютные резервы страны истощились, стало не на что закупать еду, лекарства и топливо, а нацвалюту пришлось “отпустить” и девальвировать к доллару почти на 50%. Инфляция в Шри-Ланке достигла 60%, а цены на продовольствие взлетели на 80%.

Источники: Associated Press, Dullas Alahapperuma

Фото: Mahinda Yapa Abeywardena