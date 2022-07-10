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Блинкен назвал одним из факторов протестов на Шри-Ланке блокаду украинских портов Россией

Юля Захарченко, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Полномасштабная война России против Украины, в результате которой заблокирован экспорт украинского зерна, может быть связана с массовыми протестами на Шри-Ланке. В самом худшем сценарии это может привести к продовольственному кризису в других странах мира.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он в очередной раз призвал Россию дать возможность экспортировать зерно через водные пути, в частности, по Черному морю.

По словам Блинкена, блокада украинских портов повлияла и на Таиланд, где цены на удобрения значительно увеличились. Это будет иметь серьезные последствия, поскольку в следующем году урожайность может снизиться, а цены потенциально будут расти.

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Ежегодно миллионы тонн украинского зерна экспортируют в Африку, Ближний Восток и другие части мира. Но сейчас экспорт приостановлен, поскольку российский флот блокирует порты Украины.

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Источник: Радио Свобода
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