Июль, 10 в 18:23

Полномасштабная война России против Украины, в результате которой заблокирован экспорт украинского зерна, может быть связана с массовыми протестами на Шри-Ланке. В самом худшем сценарии это может привести к продовольственному кризису в других странах мира.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он в очередной раз призвал Россию дать возможность экспортировать зерно через водные пути, в частности, по Черному морю.

По словам Блинкена, блокада украинских портов повлияла и на Таиланд, где цены на удобрения значительно увеличились. Это будет иметь серьезные последствия, поскольку в следующем году урожайность может снизиться, а цены потенциально будут расти.

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Ежегодно миллионы тонн украинского зерна экспортируют в Африку, Ближний Восток и другие части мира. Но сейчас экспорт приостановлен, поскольку российский флот блокирует порты Украины.