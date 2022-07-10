Июль, 10 в 8:51

Недавно объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах.

Об этом сообщило издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники в окружении премьер-министра.

По информации издания, Джонсон пока не собирается сдавать депутатский мандат, чтобы избежание проведения довыборов в Палату общин. Он хочет либо завершить карьеру политика, либо последовать примеру своей предшественницы Терезы Мэй, которая после ухода с поста премьера числится депутатом Палаты.

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Близкие к нему источники сообщают, что Джонсон не намерен участвовать в следующих запланированных выборах.

Политик готов завершить политическую карьеру и выступать с лекциями на корпоративных мероприятиях, а также также начать карьеру публициста. Издание отметило, что в 2016 году Джонсон обещал написать биографию Уильяма Шекспира и даже взял аванс в размере 88 тыс. фунтов, но публикацию отложили.

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Напомним, что 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что уходит в отставку. Также он покидает пост лидера Консервативной партии.

Почему Джонсона начали критиковать в Консервативной партии – читайте в нашем материале.